Nu skal ombygget gummiged også hjælpe brandfolkene

Vil fjerne taget

Udover den fjernstyrede gummiged er en del af taktikken også at fjerne dele af tagkonstruktionen for at skabe bedre ventilation i siloen og for at sikre, at taget ikke brænder.

- Der er risiko for, at det vil give mere røg, når vi fjerner tagpladerne, men på den måde får vi bedre ventilationsmuligheder, siger Kasper Sønderdahl.

Indtil videre har brandvæsenet fjernet 13 tagplader, der vejer cirka 23 ton hver, og de mener ikke, at der ikke er brug for at fjerne mere af tagkonstruktionen lige nu.



Kraftig røg fredag og lørdag

Den kraftigste del af røgfanen vil fredag periodevis ramme områderne omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, og det ser ifølge prognoserne ud til, at det vil fortsætte frem til i hvert fald lørdag aften. Det oplyser Østjyllands Politi fredag i en pressemeddelelse.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at beboere med hjertekar- og lungesygdomme, der bor i de pågældende områder, finder et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk.