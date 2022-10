Røg fra storbrand er fortsat farlig for udsatte

Sårbare skal fortsat passe på med at opholde sig i området umiddelbart nord for Studstrupværket.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Det er snart tre uger siden, en brand brød ud i en silo med op mod 55.000 ton træpiller, der skulle bruges til fjernvarmeproduktionen.

Nu er omkring 40.000 ton gået tabt, og det er endnu ikke lykkedes at få bugt med en ulmende brand i siloen.

Der vil fortsat være røgudvikling fra branden, og vinden forventes at bringe røgen mod nord. Det betyder, at borgere med hjertekar- og/eller lungesygdomme opfordres til at holde sig væk fra byen Studstrup, sommerhusområdet Havhusene og området ved Gl. Løgten Strand.