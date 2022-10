Kæmpekværn hjælper med at slukke storbrand

Så nu er brandfolkene gået tilbage til deres oprindelige taktik. De ulmende træpiller køres ud af siloen, kværnes til småstykker med en særlig maskine, hvor den også bliver overøst med vand.

Samme kværnemaskine blev brugt til den store brand på Novopan-fabrikken i Pindstrup på Djursland, der rasede i over en uge i 2021.

Nedbrud i weekenden

Overhovedet at få materialet ud af siloen på Studstrupværket er en stor og mere og mere besværlig udfordring. Efter næsten tre ugers brand er den 600 ton tunge tagkonstruktion nemlig i fare for at styrte sammen, og man kan derfor ikke køre ind i siloen.

- Så vi er meget afhængige af fjernstyret udstyr. Det udstyr har vi dog haft en række nedbrud på i weekenden, så det er begrænset, hvor meget vi har kunnet få ud, siger beredskabsdirektøren.