Brandvæsen gør politiet opmærksom på stor droneaktivitet

I snart tre uger har Østjyllands Brandvæsen kæmpet med branden på Studstrupværket.

Brandvæsnet bruger droner i sit eget arbejde, men mange nysgerrige borgere med en privat drone er også begyndt at sende dem i luften over værket for at se, hvad der foregår.

Men området er Ørsteds og derfor privat, og man må ikke sende droner over privat område.

- Vi konstaterer stor droneaktivitet, så det har vi orienteret politiet om, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

- Det er ikke vores område, så det er klart man skal overholde lovgivningen