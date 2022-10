Slukning nærmer sig, men først skal ny udfordring håndteres

Østjyllands Brandvæsen er nu nået så langt i slukningsarbejdet på Studstrupværket, at man er nødt til at køre helt ind i siloen for at fjerne de sidste træpiller.

Det er dog langtfra uden risiko, og derfor går den sidste del af slukningen langsomt, forklarer beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen.

- Inden vi gør det, skal vi være helt sikre på, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, for vi tager ingen chancer, når det gælder mandskabets liv og helbred. Derfor afventer vi nu en vurdering af risikoen for, at taget falder ned. Hvis det er for farligt, så er vi klar til at fjerne taget helt, så vi kan komme ind i siloen og få gjort arbejdet færdigt, udtaler han i en pressemeddelelse.



De seneste dage har brandvæsnet fjernet dele af taget for at kunne lave en ordentlig risikovurdering. For at der kan foretages en inspektion af taget, har brandvæsnet det seneste døgn fjernet flere dele af taget for at give bedre sigtbarhed og mulighed for at lave en ordentlig risikovurdering.