Kraftig røg fra Studstrupværket rammer igen

I flere uger har røgen fra branden på Studstrupværket på skift generet områderne omkring værket.

Tirsdag blæser den dog udover vandet, men onsdag er den gal igen, oplyser Østjyllands Politi.

- Onsdag eftermiddag og aften er der risiko for kraftig røg ind over områderne omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, lyder det i en pressemeddelelse.

Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne fortsat, at borgere med hjertekar- og lungeproblemer finder et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk.

Besværlig og langsommelig

Den 22. september udbrød der brand i flere ton træpiller i en silo på værket, og det har vist sig at være meget vanskeligt at komme de ulmende gløder til livs.

Mandag oplyste beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl til TV2 ØSTJYLLAND, at der endnu kan gå flere dage, før branden er helt slukket.