Nu giver forsvarsministeren hjælpende hånd til folk ramt af vandmasser

Den seneste tid har Danmark og Østjylland været hårdt ramt af massive vandmængder, som har ført til oversvømmelser og lukkede veje.

Derudover er mange husejere og virksomheder ramt af vandmasserne, som er trængt ind i haver og huse.

Jeg vil gerne opfordre jer til ikke at tøve med at tilkalde assistance, hvis der er behov herfor. Trine Bramsen, Forsvarsminister

Mens beredsskabet i flere byer har tilbudt hjælp i form af sandsække eller har lagt dæmninger ud for at holde vandet fra flere store trafikårer, ser det nu ud til, at der er yderligere hjælp på vej.

Forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.Dem.) har netop skrevet et brev til samtlige kommunale beredskaber, hvor hun tilbyder hjælp fra det statslige beredskab.

- Jeg er helt tryg ved jeres ledelse af indsatsen. Samtidig ved jeg, at kapaciteter ved Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet fortsat er klar til at støtte, hvis der opstår behov. Jeg vil gerne opfordre jer til ikke at tøve med at tilkalde assistance, hvis der er behov herfor, skriver Trine Bramsen i brevet.

Flere steder i Østjylland kan hverken bygninger eller vandpumper holde til mere. Derfor beder forsvarsministeren til, at den statslige hjælp kan gøre ekstra nytte.

- Det er min forhåbning, at vi gennem fælles indsats fortsat kan yde god og rettidig hjælp til de berørte områder og borgere, skriver Trine Bramsen.

Magtesløs kolonihaveejer må rive alt ned

Én af de mange østjyder, der er berørt af vandmasserne, er Bo Højrup fra Randers. Hans kolonihavehus har de seneste dage stået under så meget vand, at han nu er nødt til at rive det ned.

- Det her, det er noget af det værste, vi har oplevet herude.

Bo Højrups andedam er oversvømmet.

Sådan sagde Bo Højrup fra Randers onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag havde han for første gang mulighed for at se til sit kolonihavehus, efter de massive regnmængder begyndte at lægge landet under vand.

Og det var ikke et rart syn, der mødte ham.

Vandet stod på sit højeste omkring 10 centimeter højt i hans kolonihavehus. Mug har sat sig i både gulvbrædder, vægge og døre. Og drømmen om et sommerligt tilflugtssted er nu sat på pause.

- Jeg havde ikke forventet, at det var så voldsomt. Her lugter klamt og fugtigt, hele huset er påvirket og alt er ødelagt, sagde han.

Den sidste tids vandmængder har forvandlet Bo Højrups kolonihave i Haveforeningen Vester Enghave tæt på Gudenåen til et soppebassin.