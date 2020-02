Magtesløs kolonihave-ejer: - Det hele skal rives ned

Bo Højrups kolonihavehus har taget så meget skade af oversvømmelserne, at det nu står til at blive revet ned.

- Det her, det er noget af det værste, vi har oplevet herude.

Sådan siger Bo Højrup fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Indtast din adresse – så udsat er du ved fremtidens oversvømmelser

I dag havde han for første gang mulighed for at se til sit kolonihavehus, efter de massive regnmængder begyndte at lægge landet under vand.

Og det var ikke et rart syn, der mødte ham.

Den sidste tids vandmængder har forvandlet Bo Højrups kolonihave i Haveforeningen Vester Enghave tæt på Gudenåen til et soppebassin.

Vandet stod på sit højeste omkring 10 centimeter højt i hans kolonihavehus. Mug har sat sig i både gulvbrædder, vægge og døre. Og drømmen om et sommerligt tilflugtssted er nu sat på pause.

- Jeg havde ikke forventet, at det var så voldsomt. Her lugter klamt og fugtigt, hele huset er påvirket og alt er ødelagt, siger han.

Hele huset er hårdt ramt af mug.

Huset ligger i Haveforeningen Vester Enghave tæt på Gudenåen.

Når vandet engang forsvinder, regner han med, at det bliver nødvendigt at rive det hele ned og bygge et nyt hus.

Læs også Vilde vandbilleder: Stor indfaldsvej oversvømmet

Oversvømmelse af stor indfaldsvej skaber problemer i trafikken

I Aarhus er den store indfaldsvej Strandvejen lige nu så fyldt med vand, at det skaber store problemer for trafikanterne.

Det skyldes tilstoppede riste og vand fra den nærliggende Mindeparken.

Sådan lyder det fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune.

- Der er stoppede riste under vejen, og kombineret med de store mængder regn, der er kommet, så kommer der vand på kørebanen, siger Hans Rasksen, der er tilsynsførende formand hos Trafik og Veje i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Strandvejen i Aarhus er onsdag fyldt med vand, og det skaber problemer for afviklingen af trafikken. Foto: Øxenholt foto Foto: Øxenholt foto

Der arbejdes på at få hul på situationen, men i skrivende stund skal bilisterne tage sig i agt på den meget benyttede indfaldsvej.

- Man kan passere, men det skal ske med forsigtighed. Vi er ved at have styr på vandet, men ristene er godt stoppede, forklarer Hans Rasksen.

Læs også Tre trafikårer er lukningstruede: - Det er dramatisk lige nu

Frygtede at veje måtte lukkes

Også i Silkeborg har de enorme vandmængder skabt problemer.

Silkeborg Kommune kæmpede igår en brav kamp mod de ekstreme vandmængder på tre centrale veje i byen, hvor man frygtede, at det ville blive nødvendigt at lukke vejene helt ned.

På Søvej i Silkeborg truede vandmasserne igår med lukning af vejene. Foto: Sarah Mølsted Andersen, TV MIDTVEST Foto: Sarah Mølsted Andersen, TV MIDTVEST

- Vi slås utrolig meget med vand på kørebanerne, og vi er udfordret på, at vandstanden bliver ved med at stige, sagde Flemming Frøsig Christensen, Vej- og Trafikchef hos Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag.

Læs også Beredskab lægger dæmninger ud for at holde vand fra veje

I sidste ende var det ikke nødvendigt at lukke vejene, hvor der stadig ligger vand, men tidligt i morges lagde beredskabet 700 meter mobil dæmning ud.

- Vandet samler sig i de lave områder. Silkeborg Langsø er gået over sine bredder, og så er det gået ud på Vestre Ringvej, siger Lars Høg Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen.

Tidligt onsdag morgen er der blevet lagt dæmning ud for at sikre Silkeborg mod oversvømmede veje.

Derfor var det altså nødvendigt at lægge en dæmning ud.

- Man har lavet en dæmning, der kan holde 80 centimeter vand, siger den operative chef.

Læs også Pludselig sank jorden: Vandpumper kunne ikke følge med

Vandmængder fik jorden til at synke i Silkeborg

Kommunen måtte også igår komme beboere til undsætning, da en halv meter vand dækkede en kloak på Hopstrupgade, som derfor stoppede med at virke.

Det meførte, at jorden på en af vejens ejendomme begyndte at synke, fordi det ikke kunne klare presset fra de store mængder vand.

Silkeborg Forsyning blev tilkaldt, men de måtte bede om assistance fra Silkeborg Kommune.

Der skulle mange mennesker til for at bære sandsække hen til kloakken, så de store mængder regnvand, der trængte ned i kloakken, kunne stoppes. Foto: Peter Erfurt - 24-7 News Foto: Peter Erfurt - 24-7 News

Man fik puttet sandsække omkring dækslet, hvori der strømmede regnvand ned, så det kunne fjernes og der kunne laves et alternativt dæksel for at stoppe yderligere vand fra at trænge ned i kloakken.

- De massive mængder regn, der er kommet den seneste tid, har sat forsyningens pumper under stort pres. Kloakledningerne var så fyldt med regnvand, så der ikke var plads til kloakvand, siger Mette Bøgvad, Entreprenørchef ved Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, og fortsætter:

- Den mængde regnvand, der strømmede ned i kloakken, var det samme, som hvis man bare tog dækslet af. Derfor blev vi nødt til at få sat en prop i og få stoppet regnvandet i at løbe ned.

Borgerne i Silkeborg kæmper med oversvømmelser - blandt andet på grund af forhøjet vandstand i Langsø. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

- Havde vi haft fisk i dammen, så havde vi nu haft fisk i hele haven

Tilbage i Bo Højrups kolonihave er udsigterne til at kunne beholde sit hus stadig dystre.

Han har haft sit kolonihavehus i fire sæsoner, og har hver sommer set frem til at bruge det. Indtil nu.

- Det er ærgerligt. Det må jeg nok sige. Lidt af husets sjæl, som var det vi faldt for, det forsvinder jo nok. Men vi må jo finde en løsning, siger Bo Højrup.

Hvad det løber op i af omkostninger, det ved Bo Højrup endnu ikke. Han mangler endnu det endelige overblik over hvor store skaderne er, og hvor meget der egentlig har taget skade.

Andedammen er over den sidste tid blevet overflødig.

En positiv ting kan han dog få øje på ved det hele.

- Det er da meget heldigt, at vi ikke havde fisk i andedammen, for så havde vi da haft fisk i hele haven nu, siger han.