Målsætning om elbiler kan sende afgifter i vejret

Da Bilkommissionen blev nedsat i 2019 var det for at finde en udgiftsneutral måde at få én million flere elbiler på de danske veje i 2030.

Ifølge Politiken foreslår kommissionen i sin rapport, der offentliggøres mandag, at skrue på blandt andet et CO2-tillæg, bundfradraget, registreringsafgiften og ejerafgiften.

Læs også Salget af hybrid- og elbiler er steget markant: Men der kan også være udfordringer

Og det kan komme til at koste bilejere dyrt.

5700 kroner mere

En model foreslået af Bilkommissionen lægger op til, at det kommer til at koste den gennemsnitlige bilejer 5700 kroner mere om året i afgifter.

Udover det medfølger der i modellen et samfundsøkonomisk tab på cirka 5,75 milliarder kroner.

Læs også Forsvundne Sofies mor: - Det er et mareridt

Kommissionen, der også er kendt under navnet Eldrupkommissionen, har også regnet på, hvad det vil koste at få en halv million flere elbiler på danske veje i 2030.

Ikke dumstædige

Ifølge kommissionens beregninger vil det koste 750 millioner kroner i provenutab for staten, mens den gennemsnitlige bilejer vil opleve en ekstra afgift på cirka 240 kroner om året.

Tommy Ahlers, klimaordfører for Venstre, er villige til at kigge på en nedjustering af antallet af elbiler.

- Vi er jo ikke dumstædige, for vi skal jo se, om det kan lade sig gøre. Når vi har læst rapporten, kan det godt være, at vi bliver nødt til at træde ned ad stien og i stedet sikre 900.000 eller 800.000 elbiler i 2030. Det er ikke koste, hvad det koste vil, siger han til Politiken.

Læs også El-biler: Fem millioner er et lille skridt på vejen

Skal betale regningen

For SF gør det ikke noget, at det kommer til at koste lidt ekstra for dem med benzin- og dieselbiler.

- Vi må være ærlige og sige, at de, som har de forurenende biler, skal betale en stor del af regningen, siger klimaordfører for SF Signe Munk.

Læs også Krav om hjelm til el-løbehjul kan være på vej

Enhedslisten meldte torsdag i Information ud, at de vil lave en tilskudsordning for folk, der køber elbil.

De første 100.000 elbiler, der sælges, vil komme med et tilskud på 100.000 kroner. De næste 100.000 vil komme med et tilskud på 75.000 kroner, og de 50.000 efter det vil komme med et tilskud på 50.000 kroner. Sammenlagt er det et beløb på 20 milliarder.