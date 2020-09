Forsvundne Sofies mor: - Det er et mareridt

21-årige Sofie Hauge Kyneb fra Aarhus har været meldt savnet siden onsdag formiddag, og det er endnu ikke lykkes politi eller familie at finde hende.

Det fortæller Sofie Hauge Kynebs mor torsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen hos Østjyllands Politi oplyser, at politiet har ledt efter den unge kvinde hele natten. Det er blandt andet sket med hundepatruljer. Eftersøgningen vil fortsætte torsdag, lyder det.

Sofies mor og far, Majbritt og Kristian, har også ledt efter efter hende.

- Vi har ledt efter hende hele natten i Marselisborg Skovene. Det er der, vi plejer at gå tur. Vi tænker, at hun måske bare er blevet ved med at gå for at få luft til hovedet, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 ØSTJYLLAND.

Forfærdeligt

Sofies mor fortæller, at Sofie har sabbatår og bor hjemme.

- Hun er normalt en glad og velfungerende pige, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 ØSTJYLLAND.

Iføge Majbritt Hauge Kyneb har Sofies kolleger, venner og bekendte natten til torsdag også været ude at lede efter Sofie i Aarhus midtby og i grønne områder ved byen.

- Vi ved ikke, hvor vi skal lede mere. Jeg har det forfærdeligt. Det er et mareridt. Vi håber, hun snart vender tilbage i god behold, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber, at flere vil være med til at lede efter hendes datter.