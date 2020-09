Sara kørte gennem by to gange - anden gang blev hun ramt hårdt

- Jeg tænker, at det har været frygteligt for den lille dreng, Prøv at tænk på alle de frustrationer, der er løbet gennem hovedet på ham. Det er godt, han ikke bare lukkede øjnene og løb over vejen".

Sara Caspersen fra Kongsgårde på Helgenæs er en helt.

I hvert fald for en otteårig dreng, der i denne uge følte sig fanget i en ubehagelig situation.

- Jeg var på vej til Rønde med min søn for at handle. På vej derhen ser jeg en dreng, der står med hans cykel, cykelhjelm og gule vest. Han står i vejkanten på toppen af en vej fra byen Vrinners og mod Knebel, siger Sara Caspersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den otteårige dreng stod ved dette helleanlæg på Møllebakken. Foto: Privat

To mennesker græd

Da Sara Caspersen en time og et kvarter senere kører retur ad vejen Møllebakken, ser hun, at drengen stadig står, hvor hun så ham, da hun kørte forbi i den modsatte retning.

- Jeg tænkte: "Det kan simpelthen ikke være rigtigt" og holder ind til siden, siger Sara Caspersen og fortsætter:

- Jeg spørger ham: "Søde ven, hvor lang tid har du stået her?". Et par timer, siger han, mens tårerne løber ned af kinden på ham. Han siger, at der kommer alt for mange biler, og at han ikke kan komme over vejen.

Det var her ved den lille by Vrinners, at Sara Caspersen hjalp en dreng. Foto: Google Maps

Situationen får også Sara til at græde. Dog først, da hun har trøstet drengen, fulgt ham over vejen og er på vej hjem i sin bil.

- Jeg fik så dårlig samvittighed, og jeg måtte ringe til min mand. Jeg blev ramt hårdt. Jeg blev ked af, jeg ikke havde holdt ind, første gang jeg så ham, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En sød dame

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet drengens far, Thomas Søndergaard Madsen. Han fortæller, at sønnen normalt cykler hjem uden problemer. Nogle gange følges den 8-årige dreng med sin storesøster.

- Han er meget forsigtig, og han syntes ikke, at der var plads til, at han kunne komme over vejen på én gang. Der er et helleanlæg, men han kan ikke lide at stå ude i midten, siger Thomas Søndergaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

31-årige Sara synes, hun er for ung til at blive kaldt "dame", men ellers kan hun lide alt ved denne besked.

Han fortæller, at sønnen sidste skoleår kørte i bus til skole, men at han og søsteren nu cykler, fordi myndighederne har anbefalet det i forbindelse med coronakrisen.

- Det virker underligt, at der er gået så lang tid, men hvis han har følt sig utryg, er det jo bedre at vente end at blive kørt over. Der kører mange biler på vejen, og der er en årsag til, at der er cykelsti hele vejen.

Lad os hjælpe de små

Ifølge Thomas Søndergaard Madsen er det realistisk, at hans søn har ventet i to timer. Han har regnet sig frem til, at sønnen som minimum har stået ved vejen i halvanden time.

Thomas Søndergaard Madsen sætter stor pris på, at Sara Caspersen stoppede sin bil og hjalp hans søn.

- Jeg synes, det var mega sødt af hende. Dengang jeg kom hjem, var hans storesøster på vej ud for at finde ham, fordi hun også syntes, han havde været væk i lang tid, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I en tid, hvor en masse små skoleelever igen har kastet sig ud i trafikken, har Sara Caspersen en lille bøn.

- Kan vi alle ikke hjælpe de små i trafikken? Man kører bare videre og tænker, at en anden tager sig af, siger hun.

For få dage siden var hun "den anden".

