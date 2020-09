Vagn måtte flygte fra hus og hjem - efter seks måneder kom hjælpen

En vinterdag i februar bankede det på Vagn Jensens dør. Det var et par betjente, der bad ham forlade sit hjem omgående.

Flere dages voldsomme regnskyl resulteterede i rekordhøj vandstand i Bygholm Sø, som Vagn Jensen bor lige op til. Horsens Fjord stod også højt, og vandet havde ingen steder at løbe hen.

Vi sad lige midt i middagsmaden, da politiet ringede på. Og det var bare om at lade det hele stå og komme ud. Vagn Jensen, Horsens

Kun en dæmning under en vej adskilte de massive vandmasser i søen fra Vagn Jensens hjem, og det var frygten for pludselige og voldsomme oversvømmelser i boligblokkene, der fik Horsens Kommune og Sydøstjyllands Politi til at evakuere knap 100 beboere.

- Vi sad lige midt i middagsmaden, da politiet ringede på. Og det var bare om at lade det hele stå og komme ud af døren, siger Vagn Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bygholm Åvænget ligger for foden af dæmningen, som holder Bygholm Sø på plads. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Det var nogle hektiske timer, da han og de andre beboere blev evakueret, mens kommunens ingeniører nervøst kiggede på vandstanden, der fortsat blev højere, og minut for minut kom tættere på det sandlag, som ligger mellem dæmningen og vejen.

Hvis vandet nåede sandlaget, ville det hele erodere, dæmningen ville ikke kunne holde, og vandet ville styrte direkte mod boligblokkene lige på den anden side.

- Det er klart, at vi evakuerer ikke så mange mennesker uden grund. Men hvor tæt, vi var på katastrofen, er umuligt at sige, lød det fra Allan Lyng Hansen, afdelingsleder i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Alt ville afhænge af, hvor stort hullet i dæmningen blev, hvis det gik galt.

En dårlig nats søvn

Flodbølge og mini-tsunami var nogle af de ord, der blev brugt til at beskrive situationen, hvis det værste skulle ske.

- Store dele af Horsens midtby ville også blive oversvømmet, hvis søen pludselig fik frit løb, sagde Allan Lyng Hansen.

Det har selvfølgelig været en nat, hvor man ikke har sovet særligt godt. Vagn Jensen, Horsens

Mens beredskabet hele natten arbejdede på højtryk med at pumpe vand ud af søen og samtidig beregne dæmningens holdbarhed, måtte Vagn Jensen og de andre finde sig til rette hos famlie, på hotelværelser og i Forum Horsens.

- Det har selvfølgelig været en nat, hvor man ikke har sovet særligt godt. Man spekulerer over, hvad der sker, hvis der pludselig går hul på diget og området bliver oversvømmet, sagde han.

Beredskabet arbejdede hele dagen og natten for at få bugt med vandmasserne.

Dagen derpå var vandstanden stadig høj. Men pumperne kørte non-stop, regnen gjorde holdt og efterhånden lykkedes det at få vandmasserne under kontrol.

For at undgå en ny oversvømmelse, tømte kommunen så meget vand ud af søen, at den til sidst stod flere centimeter under det normale niveau.

Vagn Jensen kunne atter vende hjem. Det samme kunne de 100 andre beboere.

En lodret væg af jern skal stoppe vandet

Alle er enige om, at en tilsvarende situation ikke skal udspille sig i fremtiden. For det er ikke rart at blive flået ud af sit hjem - eller frygte for en hel bydel oversvømmelser.

Derfor har Horsens Kommune besluttet, at der skal laves en ny dæmning, som skal klimasikre Horsens endnu bedre end den gamle.

Og det arbejde er netop gået i gang.

I forbindelse med en udvidelse af vejen over dæmningen - Schüttesvej - sætter kommunen ogå en helt ny dæmning i. En lodret mur af jern, som kommer til at gå helt op til vejen og erstatter sandlaget.

Dermed kan dæmningen holde til, at Bygholm Sø stiger helt op til 90 centimeter.

- Jeg bliver da meget mere tryg, når de nu sætter de jernplader op og bygger nyt, siger Vagn Jensen.

Sammen med en automatisk sluse under vejen bliver det nemmere fremover at styre vandstanden i søen. Horsens Kommune forventer, at arbjedet med den nye dæmning og sluse er færdigt i år.