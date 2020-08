El-biler: Fem millioner er et lille skridt på vejen

Aarhus Kommune bruger fem millioner kroner på at oprette tre lynladerstation til el-biler. Men der er mange flere på vej, lyder det fra den ansvarlige rådmand.

Aarhus Kommune vil være CO2-neutral i 2030, og det skal elbiler yde sit bidrag til. Ambitionen er, at 40 procent af bilerne i kommunen skal køre på strøm om ni år. Lige nu er det blot én procent.

Det kræver, at det bliver nemmere at eje en elbil, fortæller Thor Clasen Jonasen, der købte en el-bil for en måned siden.

Kæmper om pladserne

Den nærmeste laderstander står 600 meter fra hans hjem, og der er ofte problemer med, at almindelige biler parkerer på de p-pladser, hvor det er muligt at tanke strøm til sin bil.

- Det kan godt være lidt irriterende at komme herop, siger Thor Claesen Jonasen, der bor på Trøjborg i Aarhus.

På p-pladsen, hvor hans bil holder, viser han, at der holder fire almindelige biler på de seks p-pladser, hvor der kan tankes el på hans bil. Thor Claesen Jonasen opfordrer til, at der bliver afsat flere pladser, der er dedikeret til elbiler.

Den nybagte elbilsejer oplever også et indviklet prissystem, hvor det kan være svært at regne ud, hvad prisen på strøm er.

Thor Claesen Jonasen ved sin elbil på Trøjborg. På en del af pladserne, hvor der kan lades, holder almindelige biler, viser han

Fem millioner blot en start

Den ansvarlige rådmand, Bünyamin Simsek, anerkender, at forholdene skal blive bedre for elbils-ejere. Priserne på strøm er til gengæld ikke hans bord, det styrer elselskaberne.

- Vi vil gerne forberede byen, så vi er klar, når der kommer endnu flere elbiler, siger han.

Første etape er tre nye superladestationer til en samlet pris på fem millioner kroner, men ambitionerne er langt større.

Bünyamin Simsek vil lave 60 nye superladerstationer i Aarhus, så det bliver nemmere at være elbilsejer

Langt endnu

Bünyamin Simsek vil have opført 60 af de nye ladestationer, hvor bilerne kan fyldes med strøm på meget kortere tid end ved de gamle ladestandere.

- Det skal også være nemt og smidigt. Vi skal også reservere flere pladser til el-biler, så man altid har mulighed for at lade, siger rådmanden.

Han vil indtænke de nye superladestationer, når der skal graves ud til nyt byggeri i Aarhus.