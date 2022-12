Læger frygter akut mangel på udstyr i sundhedsvæsnet

Man risikerer, at vigtige produkter forsvinder fra markedet, fordi producenterne ikke kan nå at få dem godkendt inden fristens udløb, lyder bekymringen.

Ifølge brancheorganisationen Medicoindustrien står knap 23.000 certifikater til at udløbe inden maj 2024 på grund af flaskehalse i de institutioner, der skal godkende udstyr.

Opmærksom på udfordringen

Lægemiddelstyrelsen er opmærksom på udfordringen og arbejder på at få den løst.

Det siger enhedschef for medicinsk udstyr Jeppe Larsen til Politiken.

Han nævner samtidig, at styrelsen kan give dispensation fra det nye krav. Det kan for eksempel gives, hvis en operation ikke kan foretages uden udstyret.

Den løsning mener Medicoindustrien dog ikke er holdbar.

Der vil nemlig være tale om så mange produkter, at det vil være "helt urealistisk" for Lægemiddelstyrelsen at håndtere mængden af ansøgninger, siger vicedirektør Lene Laursen.

En talsperson fra EU-Kommissionen oplyser til Politiken, at der arbejdes på at afbøde situationen.

Kommissionen er blandt andet ved at vurdere, om der er behov for ændringer i lovgivningen.