Sygehus lagt ned af frygtet virus: Simone isoleret med nyfødt datter

Jens Veirum vurderer, at antallet af indlagte børn lige nu er 50 procent højere end normalt. Børnene er isoleret, og det kræver, at personalet skal iklæde sig isolationsdragter, når de skal behandle dem på stuerne. Samtidig er de indlagte børn meget behandlingskrævende.

- Mange af de små børn under et halvt år har brug for støtte til deres vejrtrækning på grund af store mængder snot og sekret. Det trækker rigtig meget på vores personale, der helst skal være en ved hvert barn hele tiden, siger lægen.