Hospital skruer op for arbejdsglæden: - Folk har lyst til at arbejde her

Marie Storkholm uddyber, at antallet af sygemeldinger er tæt på halveret, hierarkierne eksisterer ikke på samme måde som før, samt at sygehuset nu står med en personalestab, der ikke længere flygter fra arbejdspladsen.

- Vi ved også fra forskning, at arbejdsglæde jo også hænger sammen med, at man er involveret, man har medansvar, og man er en del af et fællesskab, siger Marie Storklund.

- Vi har arbejdet med at uddanne alle vores medarbejdere i forhold til at blive bedre til at byde ind i udviklingsopgaver, driftopgaver og at tage ledelse for hinanden.

En ændring af kulturen

Christina Skovholm Jakobsen, der arbejder som jordmoder på Regionshospitalet i Horsens, havde faktisk tænkt sig at sige sit job op. Men efter Marie Storkholm kom til roret, ændrede hun mening.

- Der er sket en hel kulturændring under Maries ledelsesform, som har gjort, at jeg i hvert fald føler mig mere set og mere motiveret i mit arbejde, siger hun.

Christina Skovholm Jakobsen uddyber, at hun blandt andet har fået lov til at arbejde med fødselsforberedelseområdet, hvor hun sammen med gamle og nye kolleger har skabt en helt ny form for fødselsforberedelse på Regionshospitalet i Horsens.