Kriminelt brødrepar får 14 års fængsel for svindel med NemID

Under sig havde de efter rettens vurdering de øvrige andre tiltalte, der blev sendt ud for at tømme keyloggerne for data og som udførte såkaldt flaparbejde.

Flaparbejde er en betegnelse, som flere af de tiltalte selv har brugt om opgaven med at fiske nøglekort op fra postkasser.

Tidligere terrordømt

Nuur Warsame er tidligere dømt for lignende svindel.

I 2019 blev han idømt 3,5 års fængsel for databedrageri, der blev udført på samme måde.

Dengang blev han dømt sammen med sin storebror, som fik 5 års fængsel.

Inden det blev han ifølge DR i 2014 - også sammen med sin storebror - idømt to års fængsel i Vestre Landsret for forsøg på terrortræning, efter at storebroren opholdt sig i en træningslejr hos terrorgruppen al-Shabaab i Somalia i 2012.

En rejse Nuur Warsame hjalp sin storebror med at købe.

Fortsatte kriminaliteten fra fængslet

Selvom han blev dømt i 2019 for samme kriminalitet, som han igen blev dømt for i dag, så fortsatte den 28-årige dansk-somalier ifølge retten sine kriminelle gerninger, mens han afsonede og under prøveløsladelse.

Men politiet slog til mod gruppen i juni 2020 på adresser i Aarhus, Hasselager og Odense.

11 mænd blev anholdt, og de to af dem tilstod senere deres roller.