50-årsjubilar: Vaskedronningen abdicerer ikke

Ligesom dronningen i år har fejret 50 år på tronen, kunne Anette Jensen i går, onsdag, fejre 50 år som vaskekone på Midtvask på Trøjborg i Aarhus.

Her trådte hun for første gang over dørtærsklen den 9. februar 1972.

- Jeg gør som dronning Margrethe, jeg bliver, til jeg falder af pinden, lyder det fra den 72-årige jubilar.