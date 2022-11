Kongeligt løb skrotter Østjylland

Når motionister for femte gang kan snøre løbeskoene og løbe med til Royal Run til næste år, bliver det ikke i Østjylland.

Det står klart, efter at byerne for 2023 er offentliggjort onsdag. Til gengæld er der hele fire nye byer på plakaten: Herning, Aabenraa, Nyborg og Nykøbing Falster.

Flere gange har der været en etape i Aarhus, men her må man altså se sig forbigået næste år.

- Det er ikke et fravalg, og vi kommer helt bestemt tilbage til Aarhus, siger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har haft et super godt samarbejde med Aarhus og havde et fantastisk arrangement i år, det vil jeg gerne understrege. Men vi har en politik om, at vi gerne vil rundt i landet, så det ikke er de samme hvert år, fortæller direktøren.