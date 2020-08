Hvem passer børnene, når de bliver sendt hjem?

Forældreorganisation er rasende, og støttepartier vil have en løsning.

Alle forældre kender det. Når bladene på træerne begynder at skifte farve, begynder snotnæserne, nysene, feberen og hosten.

Nogle gange er børnene på trods af lidt forkølelse friske nok til at blive sendt i dagtilbud eller skole – andre gange er de for syge.

Sådan plejer det at være. Men med coronavirus er der også kommet skrappere krav til, hvornår børn må komme i dagtilbud eller skole.

Og de personer, der som regel plejer at være redningen, når man endnu engang står til at skulle tage en sygedag med sit barn, er de bedsteforældre, der på grund af deres alder kan være i risikogruppe.

Samtidig kan forældre nu risikere, at deres ellers raske børn kan blive hjemsendt fra dagtilbud eller skole, hvis et andet barn eller en voksen på stuen eller i klassen er blevet konstateret smittet.

Og hvad gør man så? Barnet må eller kan ikke komme af sted. Bedsteforældrene må ikke passe – og man er selv forpligtet til at møde på arbejde.

Hvilke regler gælder for børnene?

Først lidt om reglerne. For ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder de samme regler for børn som for voksne. Hvis man er syg eller har symptomer på coronavirus, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er væk.

Symptomerne på coronavirus ligner de almindelige symptomer på influenza som feber, tør hoste, træthed, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter – altså symptomer, som mange børn i større eller mindre grad har stort set hele efteråret og vinteren.

Det er en kæmpe udfordring og giver enormt meget stress i maven

Derudover får de fleste børn med covid-19 kun milde eller ingen symptomer, som ifølge Sundhedsstyrelsen oftest går over af sig selv.

Forkølelse med en løbende snotnæse uden andre symptomer er dog ikke grund til at holde sit barn hjemme, da der sandsynligvis ikke er tale om coronavirus, lød det i juni fra Sundhedsstyrelsen.

Mange børn er allerede blevet sendt hjem

Siden genåbningen i maj og ikke mindst skolestart i sidste uge har der allerede været flere eksempler på børn, der er sendt hjem fra vuggestuer, børnehaver og skoler på grund af risiko for spredning af smitte med coronavirus.

Det er den lokale hammer, som statsminister Mette Frederiksen (S) omtalte på sit pressemøde lørdag.

Senest er det blandt andet kommet frem, at 81 børn og 20 medarbejdere i daginstitutionen Børnehuset Trekroner i Roskilde Kommune blev sendt hjem i selvisolation, efter en medarbejder blev konstateret smittet med coronavirus. Det samme var tilfældet med en 0. klasse på Skjoldhøjskolen i Tilst i sidste uge.

Minister: Forældre har allerede muligheder – med eller uden løn

Under nedlukningen af Danmark sendte Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i april et forslag til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Forældre til børn i dagtilbud og skole skal have ret til arbejdsfrihed med løn eller sygedagpenge, hvis de er nødt til at holde deres sygdomsramte børn hjemme, lød det i forslaget.

- Det mest skræmmende er, at vi har en beskæftigelsesminister, der er fuldstændig kold og lader det være op til arbejdsmarkedets parter Signe Larsen, formand FOLA

Forslaget omhandler ikke tilfælde, hvor et barn er hjemsendt på grund af smitte i børnehaven eller på skolen, og FH – der repræsenterer 1,4 millioner ansatte i Danmark - vil over for TV 2 ikke kommentere, hvordan organisationen stiller sig i forhold til denne problematik.

Fra Peter Hummelgaard lød det i maj i forbindelse med en forespørgsel fra SF, at ”regeringen ikke har aktuelle planer om at indføre en lovreguleret ret til fravær med ydelse i forbindelse med børns sygdom.”

Årsagen er ifølge ministeren, at mange danskere gennem kollektive overenskomster har ret til fravær med eller uden løn.

- Derudover vil mange forældre til syge børn lokalt på deres arbejdsplads efter aftale med arbejdsgiveren kunne gøre brug af flekstid, hjemmearbejde, afspadsering, ferie og fravær uden løn, lød det i maj.

Regeringen vil i stedet inden udgangen af september indkalde Folketingets partier til en drøftelse af ”hvorvidt der kan være konkrete udfordringer for nogle forældre ved, at de skal holde deres barn hjemme i en periode på 48 timer efter endt sygdomsforløb.”

TV 2 har forgæves forsøgt at få svar fra Beskæftigelsesministeriet på, hvorvidt denne drøftelse også vil omhandle hjemsendelse af børn.

FOLA: Ingen tager stilling til, hvad man som forældre skal gøre

I Fagbevægelsens Hovedorganisation vil man over for TV 2 heller ikke kommentere ministerens svar på eget forslag, men det vil man gerne i Forældrenes Landsorganisation (FOLA), og her er man langt fra tilfreds med regeringen og de øvrige politiske partier. Faktisk er formand Signe Nielsen direkte rasende.

- Ingen tager stilling til, hvad man som forældre skal gøre. Det er en kæmpe udfordring og giver enormt meget stress i maven. Men det mest skræmmende er, at vi har en beskæftigelsesminister, der er fuldstændig kold og lader det være op til arbejdsmarkedets parter, siger hun til TV 2.

I stedet for at tvinge forældre til at bruge ferie, burde regeringen ifølge hende give fuld lønkompensation til de forældre, der på grund af coronavirus er nødt til at blive hjemme hos syge eller hjemsendte børn.

SF: Virkeligheden er en anden

Heller ikke i regeringens støtteparti SF er man enig med ministeren.

Selv med de ordninger, der er lavet i dag, har mange forældre ifølge politisk ordfører Jacob Mark svært ved at blive hjemme med børn, der enten har symptomer, er bekræftet smittede eller er blevet hjemsendt på grund af risiko for smitte.

Det er åbenlyst, at der er en problematik, vi skal have løst Peder Hvelplund, EL

- Regeringen vil sige, at hvis et barn er smittet, så er man som forælder i udgangspunktet selv smittet og kan bruge egne sygedage. Men sådan hænger virkeligheden bare ikke sammen, siger han til TV 2.

Hans forventning til drøftelsen mellem Folketingets partier er, at der kommer en lovregulering på området.

I Enhedslisten vil man på grund af det stigende antal smittede have drøftelserne hurtigst muligt, fordi mange forældre over hele landet allerede har oplevet at få deres barn hjemsendt.

- Det er åbenlyst, at der er en problematik, vi skal have løst - sygedagpenge, som også ville gælde ved hjemsendelse af børn - kunne være en mulighed, siger Peder Hvelplund, der er partiets sundhedsordfører.

Fagforeninger: Du er forpligtet til at møde på arbejde

På hjemmesider oplyser eksempelvis Dansk Magisterforening, der har 50.000 medlemmer, og Fagbevægelsens Hovedorganisation, at man i forbindelse med eventuel lukning af skoler og dagtilbud som udgangspunkt er forpligtet til at møde på arbejde, selv om man mangler pasning. Og at det er medlemmernes eget ansvar at finde pasningsmuligheder.

I stedet lyder anbefalingen, at man forsøger at lave en aftale med sin arbejdsgiver om at arbejde hjemme, bruge afspadsering, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning, som der står på FH's hjemmeside.

Men her spiller den nye ferielov ind. Fra 1. september 2020 optjener danskerne således 2,08 feriedage hver måned, som kan blive holdt umiddelbart efter, dagene er optjent.

Det betyder, at forældre, som lige har holdt tre ugers sommerferie, først til november har optjent nok feriedage til eksempelvis at kunne blive hjemme med sit barn i en uge.