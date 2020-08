Somalisk forening går til kamp mod corona: - Vi vil tage samfundsansvar

Når der opstår smitte i specifikke grupper, har de grupper et særligt ansvar for at rette op på situationen.

Sådan lød det fra Statsministeren på dagens pressemøde.

Og dét er netop, hvad en ny somalisk corona-taskforce forsøger på i Aarhus.

De startede i dag, lørdag, da de delte informationsmateriale om Covid-19 ud i boligområdet Gellerup.

- Den forbandede pandemi skal manes til jorden. Det er det, vi forsøger, siger Duad Hussein Ahmed, der er talsmand i AarhuSomali, til TV2 ØSTJYLLAND.

Duad Hussein Ahmed er medlem af den somaliske corona-taskforce, og derfor var han i dag også med til at smide informationsmateriale – på somali - om forebyggelse af Covid-19 i postkasserne i Gellerup.

Det samme gjorde Muhammed Abudakin, der også er medlem af AahurSomali.

- For os, er det at komme med løsninger på de her problemer en nødvendighed. Vi gør det, fordi vi vil tage samfundsansvar, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

”Et fremragende initiativ”

Uddelingen af informationsmaterialet om COVID-19 er en del af en strategi, som er blevet lavet sammen med Aarhus Kommune.

- Jeg synes, det er et fremragende initiativ, for de når de familier, som vi ikke når, med vores normale information fra de offentlige myndigheder, siger Niels Højberg, der er stadsdirektør i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- De har ovenikøbet mulighed for ved direkte mundtlig kontakt og forklare, hvad det går ud på. Og det at foreningerne tager et medansvar for det, det er virkelig positivt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Initiativet er blandt andet lavet på braggrund af, at det i sidste uge kom frem, at tre ud af fire, som er blevet testet positiv med corona-virus i Aarhus Kommune, har somalisk herkomst.