SSI advarer om falske beskeder fra corona-testcentre

"Advarsel til borgerne! Falske sms-beskeder fra TestCenter Danmark".

Sådan starter en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut (SSI), der nu advarer om, at der er falske sms-beskeder fra Testcenter Danmark i omløb. Målet at franarre danskere deres personlige oplysninger.

Testcenter Danmark driver og bemander en lang række stationære corona-testcentre på landsplan. I Region Midtjylland finder man blandt andre steder, blandt andre i Skanderborg, Grenaa, Randers og Aarhus.

Vær ekstra opmærksom

Flere danskere har i weekenden henvendt sig til testcenteret, fordi de har modtaget falske sms-beskeder.

- Vi vil gerne opfordre borgerne til at være ekstra opmærksomme. De skal ikke reagere på sms-beskeder, hvor de bliver bedt om at uploade et billede af nøglekortet til deres NemID eller bestille en covid-19-test, oplyser faglig direktør for Testcenter Danmark, Anne-Marie Vangsted.

Ifølge den faglige direktør for Testcenter Danmark er der tale om såkaldt smishing-beskeder, der er en variant af phishing, hvor cyberkriminelle sender falske e-mails.

Aldrig via sms

Hvis man bliver inviteret til at få taget en covid-19-antistofprøve eller covid-19-virusprøve, vil det altid ske gennem e-boks eller i et fysisk brev, oplyser instituttet.

På samme måde bliver der ikke sendt sms’er fra sundhedsmyndighederne med svar på en prøve – svaret skal man finde på sundhed.dk eller ved at kontakte egen læge.

Hvis man er testet positiv og dermed har fået konstateret smitte med coronavirus, vil man blive ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed.