Coronavirus har fået familie til at flytte fra USA til Danmark

Da Mette Hjermind McCall var til paddleboardstævne en varm sommerdag i Alabama, kiggede hun på et tidspunkt rundt og bemærkede, at hun og hendes mand var de eneste med mundbind på, selvom det netop var blevet påbudt.

Det var i slutningen af juli, og smittetallene for coronavirus i delstaten steg. Hospitalerne blev mere og mere fyldte. Samtidig havde hendes børn, Elisabeth og Lars, ikke været i skole siden marts.

Oplevelsen fik danske Mette Hjermind McCall til at flytte fra Alabama til Aarhus med sin amerikanske mand og deres to børn efter at have boet i USA i 18 år.

I øjeblikket bliver omkring 1500-1800 personer testet positive hver dag i Alabama, hvor der bor 4,9 millioner indbyggere.

Mette og Dirk var de eneste, der havde mundbind på under et paddleboardstævne i Alabama. De vandt guld og sølv. Foto: Privat

Samtidig nægter en stor del af den konservative befolkning – de fleste i delstaten er republikanere og Trump-vælgere – at bære mundbind og overholde de restriktioner, der er blevet indført.

- Deres argumenter er, at påbud strider mod folks personlige frihed, og flere kalder coronavirus for en demokratisk konspirationsteori, siger Mette Hjermind McCall.

- Da jeg havde mundbind på i et supermarked i Fairhope (familiens hjemby, red.), kom en dame hen til mig og sagde, at hun ikke syntes, jeg skulle leve med frygt. Hun sagde, at tallene var ved at falde, og at coronavirus var noget, demokraterne havde fundet på for at stille Trump i et dårligt lys, fortæller Mette Hjermind McCall fra familiens nye lejlighed midt i Aarhus.

Indtil videre har familien besluttet at opholde sig i Danmark i et år.

Sådan er Danmark anderledes

I Danmark er situationen fuldstændig anderledes, synes hun.

- Jeg kan ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet, når der bliver talt om coronavirus i Danmark. Der ligger nul patienter på intensiv, og der er en tiendedel smittede i Danmark i forhold til Alabama, selvom der er flere indbyggere her, siger hun.

Og mundbind er også en helt anden historie.

- Jeg har lige fulgt min datter til gymnasiet med bussen, hun har første dag i dag, og der bliver reageret forbløffende godt, siger hun.

Elisabeth og Lars i familiens hus i Fairhope. Foto: Privat

En af de ting, der har slået Mette Hjermind McCall ved Danmark, er, at coronasmitte bliver italesat som noget, vi er sammen om at nedkæmpe. Der er fokus på det kollektive ansvar, siger hun.

- Det ser man slet ikke i USA. Du kan ikke påberåbe et fælles ansvar, så vil du blive kaldt kommunist eller socialist. I Fairhope kan man ikke sige, at man skal vise samfundssind, siger Mette Hjermind McCall.

Flere alvorligt syge bekendte

Datteren Elisabeth på 15 år er begyndt på gymnasiet i Tilst, mens sønnen Lars på 11 år blevet optaget i en modtageklasse. Her skal han blive bedre til dansk, inden han starter i folkeskole.

Det er især på grund af børnene, at familien er flyttet. Hjemme i Fairhope kunne børnene vælge mellem at blive fjernundervist eller starte i skole.

- Det var pest eller kolera. Enten skulle de fortsætte med at sidde på et lukket værelse og blive kulrede, ellers skulle de starte i skole, men det føltes som at spille russisk roulette, siger Mette Hjermind McCall.

Familien har flere venner og bekendte fra Alabama, der er blevet hårdt ramt af coronavirus.

- Vi kender flere på vores egen alder, der har været syge i lang tid og sikkert også får varige mén. Min nabo har haft det og min datters veninde har haft det. Det har været så tæt på, forklarer 45-årige Mette Hjermind McCall.

Haven i Fairhope, hvor Lars spiller badminton med sine venner. Det var første gang, han så sine venner i seks uger, da fotoet blev taget i maj. Foto: Privat

Det skal de lave

Det var især 15-årige Elisabeth og manden Dirk, der var ivrige efter at komme til Danmark.

Først og fremmest for at få familien i sikkerhed, men også for at prøve kræfter med et nyt land.

Dirk McCall så en forretningsmulighed for sine surfboards og paddleboards, som han gerne vil have ind på det nordiske marked.

Elisabeth Hjermind McCall har været på sommerskoleophold på Fyn flere gange og er glad for den danske måde at undervise på:

- Min datter synes også, det er fantastisk, at der ikke er dresscode. I Alabama bliver de sendt op på rektors kontor, hvis du har tanktop på.

- Der er også virkelig kæft, trit og retning. Man er på efternavn med lærerne, og man siger ”yes, sir”, forklarer Mette Hjermind McCall.

Hun arbejder selv med PR for en række danske virksomheder. Typisk tager hun på amerikanske messer for virksomhederne, men det kan hun alligevel ikke på grund af coronavirussen, så det passede også udmærket for hendes arbejde, at familien flyttede.

Topløse badegæster

Det er ikke kun den danske skole, der har været et lille kulturchok for den amerikanske del af familien.

Datteren havde også en oplevelse til svømning, som hun kom grinende hjem og fortalte om.

En af svømmerne havde sagt ”fuck dig” til træneren, og træneren havde svaret igen ved at give fingeren. De havde begge grinet.

- If you drop the f-bomb hjemme i USA, så er det hjemsendelse, siger Mette Hjermind McCall.

Og forleden var familien på stranden ved Aarhus, hvor flere kvinder lå topløse. Sønnen havde spurgt, om man godt måtte det i Danmark.

- Det ville man jo aldrig se i Alabama, fortæller Mette Hjermind McCall.

Indtil videre er familien glade for at være i Aarhus, hvor de lejer en stor lejlighed.

- Men det kan godt være, at jeg kommer til at savne turkisblåt vand og familiens 1,2 hektar grund med appelsin- og pekannødtræer, siger Mette Hjermind McCall.

