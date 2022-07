Her er de mest populære børnenavne

Også internationale navne vinder frem på listen over de 50 mest populære pige- og drengenavne, påpeger Birgit Eggert.

Hun fremhæver, at der kun er ét enkelt navn på listerne for både pige- og drengenavne, der indeholder et "æ", og det er navnet Lærke.

- Vi har en meget international medieverden med de samme tv-serier, film og reklamer. Og man kan også se, at der er nogle generelle tendenser for navne på tværs af landene, siger hun.

Færre hedder det samme

Derudover siger navneforskeren, at der er færre og færre, der hedder de populære navne.

Tidligere var der omkring fire procent af en årgang, der hed de mest populære navne, mens der i dag er omkring 1,5 procent.

Hun vurderer, at det på et tidspunkt i fremtiden ikke længere vil give mening at lave navneopgørelserne, da der vil være stadig færre gengangere, og navnene vil springe op og ned af listen.

- Det er vigtigt ikke at hedde det samme som en masse andre. Nogle finder på et unikt navn, og andre går efter navn, der ikke ligger i toppen, siger navneforskeren.