Grøn ordfører: Træpiller er simpelthen ikke bæredygtigt nok

Den tvivl har nemlig rejst sig på baggrund af TV2 ØSTJYLLANDs afdækning af, hvad de træpiller, der bruges på kraftvarmeværker som Studstrupværket nord for Aarhus, er lavet af. For indtil videre har det lydt, at de kom fra resttræer i Estland, der ikke havde anden økonomisk nytte end biomasse.

Men lokale estiske naturorganisationer har et andet billede af det, der foregår. Nemlig, at det er raske træer, der fældes, fragtes til Danmark og brændes af for at forsyne danskerne med fjernvarme.

Ørsted vil have forklaring

Energiselskabet Ørsted har nu bedt firmaet, der hidtil har certificeret træet som bæredygtigt, Preferred by Nature, om en forklaring. Det sker, efter firmaets direktør over for TV2 ØSTJYLLAND sagde, at han ikke kunne garantere, at alt træ var bæredygtig.