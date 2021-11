Frisør: - Derfor snakker vi om ingenting

Fordom 2: Alle mandlige frisører er homoseksuelle.

- Jeg vil ikke decideret afkræfte det, for der er da nogle mænd i faget, der er homoseksuelle. Men jeg tror da ikke nødvendigvis, at det er sådan, det er. Jeg gik da også i klasse med to mænd, der ikke var homoseksuelle. Så det er ikke fordi, at det kun er homoseksuelle, der tager faget.

Fordom 3: Du har rigtig meget makeup på, kunstige negle og farvet hår.

- Jeg har ikke kunstige negle på, for jeg synes, at det er svært at arbejde med. Selvfølgelig farver jeg mit hår, for jeg synes, at det ser pænere ud. Men makeup er ikke noget, jeg bruger ret meget af. Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, om der er andre der gør det, men jeg kan ikke lide at have for meget på.

Men den med håret holder stik?

- Det gør den. Det er sjældent, jeg møder en frisør, der ikke har farve i.