Taxachauffør: Derfor tjener vi IKKE mere på at køre omveje

Hvad tænker du selv om taxachauffører?

Branchen bliver ofte udskældt for ikke at leve op til moralske standarder, men er de udsat for unfair kritik?

Det har TV2 ØSTJYLLANDs reporter Jesper Fonvig sat sig for at undersøge i denne uges 'Face din fordom', hvor han ser nærmere på taxachauffører og synet på dem.

I denne uge er han på tur med 47-årige Stefan Christensen, der er uddannet håndværker, men siden 90'erne har kørt taxa og de seneste fem år på fuldtid for Dantaxi. Årligt bliver det til mere end 120.000 kilometer i hans Ford Transit.

Vi udfordrer ham med de fordomme, TV2 ØSTJYLLANDs seere har om hans branche.

Fordom 1: I kører omveje for at tjene flere penge.

- Vi tjener faktisk mest ved at få sat kunden af hurtigst muligt, så vi kan starte en ny tur og få et startgebyr igen, siger Stefan Christensen.

- Hvis jeg kører en omvej på en kilometer og tjener 11 kroner mere, så er det bedre for mig at få sat kunden af og kunne få en ny kunde ind i bilen. Når jeg trykker start, står den på 49 kroner med det samme. På den måde tjener jeg 38 kroner mere på det minut.

Fordom 2: Enten er I gamle, sure, hvide mænd, eller så er I indvandrere, der ikke kan tale dansk.

- Den falder jeg nok lidt udenfor, for jeg synes selv, jeg er meget glad.

Men kan du genkende, at der er mange med anden etnisk baggrund i faget?

- Ja, der er mange udlændinge. Man skal jo op til en prøve for at kunne komme til at køre en taxa, og man skal også bestå en sprogprøve. Der er selvfølgelig nogen, der har sværere ved det end andre, men et eller andet sted skal man jo starte.

- Hvis man tager på streetfood, har de et kæmpe skilt, hvor man bryster sig med, at de har 37 forskellige nationaliteter, og det er vældig fint. Og så bliver de kørt hjem af en fra Syrien, og så er det noget skidt. Der er lidt dobbeltmoral, for taxabranchen er for alle.