DSB lukker billetautomater til nytår for at undgå hærværk

I halvandet døgns tid omkring nytårsaften vil DSB lukke alle billetautomater.



Det sker for at undgå hærværk mod billetautomaterne. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at DSB lukker sine billetautomater omkring nytårsaften.

Overgangen til 2008 var det sidste nytår, inden DSB begyndte at lukke automaterne. Dengang blev 47 af DSB's automater ødelagt af hærværksmænd.

Siden overgangen til 2008 mener DSB at have minimeret hærværket ved at lukke automaterne, der har en stykpris på 250.000 kroner.