Stor guide: Det kan du gøre med dit afdankede juletræ

- Tidligere år har vi oplevet, at de brugte juletræer bliver smidt på gaden. Det vil vi gerne undgå, så vi kan holde midtbyen ren og pæn. Derfor gør vi det nu endnu lettere at komme af med sit træ,” siger Lene van der Raad, chef for Genbrug og Energi i AffaldVarme Aarhus, i pressemeddelelsen.

Lossepladsen tager imod

En fjerde mulighed er selv at køre på en nærliggende genbrugsstation og levere det brugte juletræ. Sørg dog for at fjerne al julepynten inden.

Genplantning af træet

Har man købt sit træ i en potte kan man være heldig at kunne genplante træet i haven og genbruge det næste år. Flere virksomheder tilbyder også at genplante juletræerne efter brug.