Nu banker 2021 snart på døren, og det er vist ikke for meget sagt, hvis mange østjyder glæder sig til at skyde et langt og hårdt 2020 afsted, og byde et forhåbentlig lysere 2021 velkommen.

Coronavirussen tager ikke forbehold for, at det er nytårsaften, derfor kommer Sundhedsstyrelsen med nogle gode råd til, hvordan du springer ind i det nye år på en corona-forsvarlig måde.

Du kan se myndighedernes råd herunder.