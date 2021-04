Dronningen får digital hyldest på sin 81-års fødselsdag

- På grund af situationen omkring covid-19 opfordrer vi til, at man sender digitale lykønskninger til H.M. Dronning Margrethe og ikke forsamler sig på Amalienborg Slotsplads, hvorfra det altså ikke er muligt at gratulere i dag, skriver politiet.

Mens man altså ikke fysisk kan se dronningen, kan man lytte til hende i radioen.

Har givet interview til P1

I anledning af sin 81-års fødselsdag medvirker dronningen i radioprogrammet "Klog på sprog" på DR's radiokanal P1.

Her fortæller dronningen blandt andet, at hun sætter en ære i at finde på nye måder at udtrykke sig på.