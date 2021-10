DMI advarer: Vilde regnskyl vil vælte ned over os

Der er regn på vej mod Østjylland. Og meget af det.

Så simpelt kan DMI's seneste varsel opsummeres. For fra tirsdag aften og omkring et døgn frem tromler flere kraftige regnskyl ind over Jylland fra vest og lige hen over Østjylland.

DMI advarer om voldsomt vejr i alle østjyske kommuner, hvor der forventes at falde 30-50 millimeter regn mellem tirsdag og onsdag aftener. Varslet gælder fra tirsdag kl. 20 til onsdag kl. 20.