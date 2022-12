Den nye regerings politik præsenteret

Se eller gense pressemødet herover

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at den nye SVM-regering vil øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 mennesker.



Danmark skal være klimaneutral i 2045.

Der indføres en CO2-afgift i dansk landbrug, ligesom der også kommer til at være en flyafgift, lyder det på pressemødet på Marienborg, hvor den kommende regerings grundlag præsenteres.

Jakob Ellemann-Jensen (V) siger, at en af grundene til at gå i regering, er at få størst mulig indflydelse i Venstre.

Han fortæller, at der indføres et skattestop, samt at der vil blive skattelettelser i bunden og at der også lettes på topskatten.

- Det betyder meget for os i Venstre, siger han.



Den nye regering vil nedsætte en kommission til undersøgelse af hjemsendelserne i Forsvarets Efterretningstjeneste, skriver partierne i regeringsgrundlag, skriver Ritzau.



Lars Løkke Rasmussen (M) taler om, at den nye regering handler om at gøre op med historiske brudflader og frigøre sig fra fastlåste positioner, tænke forfra og fordomsfrit.

- Det er dét, vi har gjort, siger Lars Løkke Rasmussen.

Alle tre, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen taler om, at forhandlingerne har været noget af det bedste, de har oplevet i deres tid med dansk politik.

Den kommende regering vil reformere beskæftigelsesindsatsen, så man i 2030 har reduceret udgifterne med tre milliarder kroner. En af midlerne til at gøre det er ved at nedlægge jobcentrene og i højere grad overlade bekæftigelsesindsatsen til kommunerne.