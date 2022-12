Trods løfte om milliarder til ventelister: - Det er slet ikke nok

Formand i Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd Anja Laursen, har dog ikke armene oppe over hovedet af begejstring over udspillet.



- Jeg tror ikke på, at det her er nok. Det er selvfølgelig godt, at der bliver afsat midler til at nedbringe ventelister, men det her er dybest set det samme som vinterpakken sidste år. Så det vil i bedste fald medføre, at man kan få den daglige drift til at fungere, men det er ikke nok til at nedbringe ventelisterne, siger Anja Laursen.

Hun håber, den nye regering i de kommende måneder kommer med flere og større udspil.

- Jeg håber, det her ikke er det sidste, der kommer. Der MÅ være vilje til at gøre mere. Det er vigtigt for os allesammen med et velfungerende sundhedsvæsen, og der skal en samlet sundhedsplan til, siger hun.

Højere løn til offentligt ansatte

Regeringen har onsdag også meldt ud, at den inviterer til trepartsforhandlinger med ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår. En milliard kroner i 2024. Stigende til samlet tre milliarder frem mod 2030.

Pengene skal findes ved at spare på bureaukrati i kommuner og regioner. Til gengæld skal arbejdstager blandt andet have færre muligheder for at gå på deltid.

Og de forhandlinger er Anja Laursen spændt på.

- Jeg er meget spændt på de forhandlinger. I forhold til det lønefterslæb vi som kvindedomineret faggruppe har, er det her ikke tilstrækkeligt, men det er en igangsættelse. For at være helt ærlig er der en så massiv mangel på sundhedsfagligt personale, at jeg tror, man har svært ved overhovedet at forestille sig omfanget, siger hun.