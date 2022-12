Ny regering vil afskaffe helligdag

Den kommende SVM-regering vil fremrykke øgede forsvarsudgifter, så Danmark fra 2030 bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar og sikkerhed.

Det siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et pressemøde på Marienborg, hvor regeringsgrundlaget mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenteres.

- Regeringen vil derfor fremrykke indfasningen af det varige løft af udgifterne til forsvar og sikkerhed til to procent af bnp fra 2033 til 2030 svarende til 4,5 milliarder kroner mere end forudsat i det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Danskerne betaler med helligdag

- Danskerne bidrager til styrkelsen af vores fælles sikkerhed ved afskaffelsen af en helligdag, lyder i regeringsgrundlaget med henvisning til, at en helligdag skal afskaffes som fridag, står der i regeringsgrundlaget.

Det bliver "givetvis" store bededag, oplyser Mette Frederiksen.

I marts indgik Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative en politisk aftale, der fik navnet Det Nationale Kompromis.

Aftalen, som blev indgået kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine, betød, at det skulle være en bunden opgave at sikre, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed blev løftet varigt til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) inden udgangen af 2033.

De stigende udgifter til forsvar og sikkerhed skulle gradvist indfases gennem forsvarsforliget fra 2024.

Allerede i år og næste år skulle der afsættes en generel reserve på 3,5 milliarder kroner hvert år.

Vil styrke værnepligten

1. juni valgte et flertal af danskerne at afskaffe forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning, og af regeringsgrundlaget fremgår det, at det har givet nye muligheder.

- Som en del af det nye forsvarsforlig ønsker regeringen blandt andet at styrke værnepligten og at sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder.

- Vi vil styrke forskning i for eksempel cybersikkerhed i samfundet og fortsat grøn omstilling af forsvaret. Samtidig skal Forsvarets digitalisering styrkes, og med tæt inddragelse af dansk forsvarsindustri og forskning skal der gennemføres et teknologisk løft, der ruster Danmark til at imødegå fremtidens trusler og udfordringer.

- Vi skal også fokusere på fastholdelse af medarbejdere i Forsvaret ved at sikre bedre samspil mellem Forsvarets uddannelser og de civile uddannelser, står der i regeringsgrundlaget.

/ritzau/