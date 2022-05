Alarmklokkerne ringede allerede for tre år siden - alligevel fortsatte amputationer

- Det peger i retning af, at man på et tidligere tidspunkt havde mulighed for at gribe ind og ændre den praksis, der var, hvis det var sådan, at man havde reageret på henvendelsen fra specialerådet, siger Kent Kristensen til DR.

I slutningen af april kom det frem, at op mod 90 patienter fra Region Midtjylland årligt kunne have undgået at få amputeret et ben, fordi de fik for sen behandling af blodpropper eller åreforkalkninger.

Det tal blev nedjusteret til årligt 47, da det tirsdag kom frem, at der ifølge regionen var sket en fejl i forbindelse med optællingen.

Rapporten kom altså først i dette forår til trods for, at Det Tværfaglige Specialeråd altså 3. juni 2019 skrev til regionsledelsen, fordi man undrede sig over, at antallet af benamputationer lå meget højere end i resten af Danmark.

"Early warning"

I redegørelsen forklarer ledelsen dog, at man anså henvendelsen for at være et indspark til den nye hospitals- og sundhedsplan og ikke det, der i fagsproget hedder en "early warning".

Der er torsdag indkaldt til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i Region Midtjylland, hvor amputationerne er på dagsordenen.