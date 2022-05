Region Midtjylland kan miste godkendelse til særlig operation

Ifølge Sundhedsstyrelsen har der ikke været foretaget kirurgisk behandling af den type de sidste tre år.

I stedet er regionen gået over til at behandle med endovaskulær behandling, hvor man gennem et blodkar indsætter en foring i legemspulsåren.

En operation, der kræver høj specialisering. Og det er et krav, at der udføres et specifikt antal om året, før funktionen må varetages.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 20 patienter skal opereres årligt. Men det er ikke sket, og derfor fratager Sundhedsstyrelsen nu regionen at måtte lave operationen.

- Sundhedsstyrelsen har bedt Region Midtjylland redegøre for årsagen til den manglende aktivitet, skriver Sundhedsstyrelsen til Jyllands-Posten.