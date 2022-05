Amputations-skandalen fortsætter: Kühnaus plan får kritik

Planen møder dog opbakning blandt den røde blok. Her mener Jacob Klærke, der er regionsrådsmedlem for SF, at planen går meget i tråd med SF’s egne tanker.

- Jeg tænker egentlig, at den indkapsler mange af de ting vi selv har tænkt og har talt med Anders omkring. For det første at vi får øget antallet af behandlinger, så vi sikrer at der ikke er flere, der ikke får den rigtige behandling i rette tid, siger Jacob Klærke, Regionsrådsmedlem for SF.