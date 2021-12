27-årig tiltalt for planlægning af skoleskyderier – nu vil politikere kigge på våbenloven

Retsordfører for SF, Karina Lorentzen, mener, at sagen giver anledning til at kigge på våbenloven.

- Vi bliver nødt til at gennemgå procedurerne for at opnå en våbentilladelse og se, om der er noget åbenlyst, vi kan gøre for at forhindre at en meget syg person, ligesom ham, kan få fat i våben, siger hun.