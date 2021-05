VIDEO: 0. klasse rapper om svære ting - bekymrer sig om alt det i tv

Odder Skolernes elevråd havde lavet en konkurrence, hvor eleverne skulle beskrive, hvordan det har været at leve under corona.

Men da Maja Wahls elever hverken kan skrive eller læse, fik hun idéen til, at de i fællesskab kunne lave en rap.

- Vi brugte en hel dag på at snakke om, hvordan det har været at leve under corona, og det var en virkelig god snak og en god måde at tale om svære ting på. Det har været meget lærerigt for os lærere, siger Maja Wahl.

0. Klasse på Gylling Skole & Børnehus endte med at vinde elevrådets konkurrence.