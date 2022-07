Tre piger drev til havs på badedyr

Selv om sommervejret først for alvor viser sig frem fra sin bedste side de kommende dage, har de østjyske strande allerede været ganske populære.

I hvert fald har livredderne Trygfondens kystlivreddere allerede haft en del at se til i det østjyske, og i sidste uge blev det den ene dag lige lovlig spændende.

Her måtte livredderne på Saksild strand nemlig hurtigt have en båd i vandet for at hente tre piger på mellem otte og 12 år i land, da de tirsdag drev til havs på et stort fladt badedyr.