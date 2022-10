Rolf frygter ulykke: Advarer svampeplukkere

En jagt i skoven ved Aakjær Gods i Odder Kommune kunne i går været gået grueligt galt.

For selvom den private skov var blevet lukket af under jagten, opdagede jægerne, at der gik flere mennesker rundt i skovbunden og plukkede svampe.

Det fortæller Rolf Nordentoft, der er jagtleder og også selv ejer skov. Han har skrevet et opslag på Facebook, hvor han advarer svampeplukkere mod at vade ind i jagtområder.

- Det er ikke for at skælde ud, men det handler om at gøre folk opmærksomme på reglerne i private skove, så vi kan passe godt på hinanden og naturen," siger Rolf Nordentoft.