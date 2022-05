67-årig sigtet for at skyde råbuk på boldbane

Maj er for mange jægere lig med bukkejagt, og det var det tilsyneladende også for en 67-årig mand fra Grenaa, som søndag aften var på jagt. Problemet var bare, at hans jagtmark var en boldbane.

Således modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en forbipasserende, der havde observeret den 67-årige mand siddende i sin bil skyde efter en råbuk på en boldbane på Fuglsangsvej i Grenaa.