Aarhus får nyt håndboldeventyr

Aarhus skal være herrehåndboldens hovedstad.

Det er ambitionen bag en ny fond og et nystiftet selskab, der netop er præsenteret med visionen om at skabe et sportsligt og økonomisk bæredygtigt håndboldfællesskab. Og fællesskabet opstår, af at det er Viby, Brabrand, Stavtrup, VRI og HEI, som skal stå for driften i et fælles selskab.

Navnet på det nye eventyr er Aarhus HC, og klubben overtager HEI-Håndbolds licens og starter dermed i den næstbedste række fra næste sæson.