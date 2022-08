Skød og dræbte jagtkammerat: Her er dommen

Den 66-årige mente, fra sit skydetårn, at se, at dyret bevægede sig og skød derfor mod dyret for at sætte et dræbende skud ind på det. Men i stedet ramte han sin 57-årige ven, der forblødte i de følgende minutter.

Den betingede dom går imod anklagerens krav om fængselsstraf.

Anklager gik efter fængsel

Specialanklager Ulrik Panduro fra Anklagemyndigheden ville under sagens procedure have den 66-årige idømt ikke under 60 dages fængsel.

Under sin procedure argumenterede specialanklageren for, at der er tale om særligt skærpende omstændigheder.

- Der er handlet uagtsomt, lyder det fra specialanklageren.

- Riffeljagt er en særlig farlig form for jagt. Man skal være særlig agtpågivende. Tiltalte har ikke sikret, at der ikke var en person i skudretningen, da han afgav skud.

- Han skal være 100 procent sikker på, hvad han skyder på. Han har skudt mod en bevægelse. Han har ikke vidst, hvad han skød mod. Det må være særligt skærpende, sagde Ulrik Panduro blandt andet i retten torsdag formiddag.

I retten sad også en gruppe af personer fra den dræbtes familie og overværede retssagen.