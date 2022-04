Skød sin jagtkammerat: 65-årig tiltalt for uagtsomt manddrab

En 57-årig jæger mistede i januar livet efter at være blevet ramt af skud af sin 65-årige jagtkammerat, der er fra silkeborg-egnen.

Han er nu tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, da den 65-årige ikke havde sikret sig, at der ikke var nogen personer, i den retning han skød, da han affyrede sin jagtriffel.