Nu er de første vaccineret på Tunø

Han var selv del af hele vaccinationsplanen og fortæller, at alt forløb godt.

- Det var en rigtig god dag. Alt forløb, som det skulle, siger han.

Tidligere har det mødt kritik, at øboerne fra de mindre østjyske øer skulle tage til fastlandet for at blive vaccineret. Men det er der som bekendt fundet en løsning på.

- Det offentlige sidder med en meget stor opgave, og jeg synes, at de har gjort det rigtig godt, og jeg er glad for selv at have været en lille det af det, siger Lars Løhndorff.