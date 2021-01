Mangel på corona-vaccine: Borgere vil få aflyst deres tider

Det gælder også borgere, der allerede har fået det første stik, oplyser koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, til TV MIDTVEST.

- Jeg tror, at der vil være borgere, der kan risikere at deres tid til anden vaccine udskudt. Nu er det vores mål, at de skal vaccineres anden gang inden for 28 dage - før var det 21 dage. Det er ikke særligt tilfredsstillende, men patientsikkert, siger koncerndirektøren.

Prioriterer beboere på plejehjem

Han understreger, at regionen i første omgang prioriterer at få afsluttet vaccinationen af beboere på plejehjemmene, så de kan få det andet stik til aftalte tid.

Hele problemet er opstået, fordi Region Midtjylland har fået 7500-8000 færre doser end lovet. Det svarer til, at regionen kun har fået halvdelen af de doser, man havde regnet med. Det er et problem, der gælder i hele landet.

- Det er en alvorlig og rigtig ærgerlig situation, som vi desværre ikke har mange muligheder for at påvirke, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.