Endnu en ø ramt af vaccinationsproblemer: - De har begge takket nej

Claus Døssing fortæller desuden, at der kun er to afgange til og fra Tunø om dagen lige nu, og det udelukker muligheden endnu mere, da det vil kunne betyde, at de ville skulle overnatte på fastlandet.

- De er ældre mennesker, og de har ikke rigtig noget familie på fastlandet, så det vil være noget værre bøvl, siger han.

Vil gerne vaccineres på øen

For at komme problemet til livs har beboerforeningen kontaktet de læger, som normalt besøger øen én gang om ugen for at høre, om de har har mulighed for at vaccine, når de alligevel besøger øen. Det vil de gerne, men der er bare et problem, fortæller Claus Døssing.

- De siger, at de gerne vil, men de får jo ikke udleveret vacciner, så det skal de have mulighed for først, siger han.

Fredag erkendte koncerndirektøren hos Region Midtjylland, Ole Thomsen, overfor TV2 ØSTJYLLAND, at tilbuddet til Anholts ældste om at skulle tage til Randers for at en vaccine ikke var god nok. Han fortalte desuden, at man lige nu arbejder intenst på at finde en bedre løsning, hvor vaccinen kommer til øen i stedet.