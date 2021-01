Søndag afholdes der DM i cykelcross i Aarhus - én vigtig ting kommer dog til at mangle

Og selvom det er tilladt at ærgre sig over at gå glip af muligheden for at opleve kobjælder, fest og mudder live, så har man stadig mulighed for at se med. Arrangørerne har nemlig sikret 2 timers TV-dækning, som kan ses på TV-kanalen SPORT LIVE.

Og trods de manglende tilskuere, så lover arrangørerne at sørge for, at stemningen er, som var det et hvilket som helst andet cykelløb.

- Vi har sørget for, at det hele ligner et topsport-arrangement på internationalt niveau, og så sørger vi for at stresse rytterne med musik og speak, så de får fornemmelsen af, at det er et rigtigt cykelløb. Det er vigtigt, at konkurrencen ligner det, som de møder normalt, siger Joachim Parbo.